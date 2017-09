Trondheimsfirma dømt for skadar på Tingvoll kyrkje

Økokrim tiltalte firmaet for å ha brukt feil metodar under restaureringsarbeidet i juni 2016 etter at Riksantikvaren hadde meldt saka. Kvaderstein i marmor på hjørna til kyrkja, rundt vindauge og dørportal, og byggjesteinar i veggene, blei skadde og øydelagt, opplyser Riksantikvaren. Kyrkja blei bygd på 1100-talet, truleg rundt 1170 og åra etter.

Måndag fekk selskapet ei bot på 400.000 kroner for brot på kulturminnelova. Bota er i samsvar med påstanden til Økokrim i Nordmøre tingrett. Rettssaka gjekk i september.

– Tingvoll kyrkje er blant dei best bevarte av murkyrkjene frå mellomalderen i Noreg. Skadane som KulturminneCompagniet har påført kyrkja, er store og uopprettelege, seier riksantikvar Jørn Holme.

