Senterpartiet: – Vi er utruleg fornøgd

Senterpartiet ligg ved 21.20-tida på 9,7 prosent på TV 2s valprognose

– Det er ein massiv framgang. Vi er utruleg stolte og fornøgde med mobiliseringa over heile landet. Så håper vi at dette fører til meir Sp-politikk, seier nestleiar i Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim til TV 2.

Sjølv om prognosane viser at det ligg an til borgarleg fleirtal, seier Tvinnereim at ho ikkje har gitt opp håpet om at det vil snu etter kvart som stemmene blir talt opp.

– Vi har gått frå 5,5 prosent til å snuse på 10-talet, så vi er veldig fornøgd, seier nestleiaren.

(©NPK)