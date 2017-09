Omtrent dødt løp, ifølgje prognose – fleirtalet svingar mellom blokkene

Snautt halvannan time etter at vallokala stengde, viste Valgdirektoratets prognose heilt dødt løp mellom blokkene – og med Miljøpartiet Dei Grøne i avgjerande vippeposisjon. Det vil seie at regjeringspartia som er i dag og støttepartia KrF og Venstre saman låg an til å få 84 mandat. Det same gjorde opposisjonspartia, med unntak av MDG, som låg an til å få 1 mandat.

Men den situasjonen var eit unntak i det som i løpet av den første timen var eit bilde av framleis borgarleg fleirtal, rett nok tidvis svært knapt. Dei fire første samarbeidspartia som er i dag svinga mellom 85 og 90 mandat – altså frå knappast mogleg fleirtal, til å vere på trygg grunn med klar margin.

