MDG-leiar i medvind stemde

– Ifølgje dei siste prognosane dreier det seg om 50 stemmer for å koma over sperregrensa. Så ei stemme for MDG er ei ekstremt avgjerande stemme, sa Hansson til TV 2 etter å ha stemt på Bekkestua bibliotek i Bærum.

Hansson sa at dersom MDG skulle koma på vippen etter valet, gjev det store moglegheiter til å pressa fram ein grøn politikk.

MDG fekk 2,8 prosents oppslutnad ved stortingsvalet i 2013, og Rasmus Hansson blei den første representanten til partiet på Stortinget. Fram mot valet har MDG lege over sperregrensa på meiningsmålingane, og basert på gjennomsnittet den siste veka ligg partiet an til sju mandat på Stortinget.

(©NPK)