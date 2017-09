Hareide: Det har kosta å vere ærleg

– Eg tar min del av ansvaret for at vi ikkje kom skikkeleg gjennom med vårt bodskap. Men vi skal jobbe hardt saman kvar einaste dag for at KrFs stemme skal bli høyrt og få innflyting på Stortinget over politikken, sa Hareide på Kristelig Folkepartis valvake like etter klokka 22.

– Vi har vore i bølgjedalar før. Vi skal reise oss igjen. Vi skal komme tilbake med full styrke. Eg er inspirert til å stå på, for KrFs politikk trengst verkeleg, sa Hareide i sin tale.

Hareide sa også at valkampen har hatt sin merksemd rundt det han kalla spel og meiningsmålingar, mens hans eige parti har snakka om politikk.

– På vegner av KrF: Det har kosta å vere ærleg. Vi har vore tydelege. Vi ønsker ei regjering som består av sentrum og Høgre med Erna Solberg som statsminister. Vi har vore tydeleg på at vi ikkje støtter ei regjering som Frp er del av. Til det er den politiske avstanden for stor, sa Hareide, som la til at det er for tidleg å konkludere med noko før valresultatet er klart.

