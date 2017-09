Giske: Ikkje godt nok resultat for Ap

– Dette er eit altfor dårleg resultat for oss, seier Giske, med atterhald om at prognosane frå klokka 21 viser korleis resultatet blir.

– Viss prognosane stemmer, har vi ikkje lykkes i å forklare vår visjon for framtida og korleis folk kan kjenne seg igjen i den. Dette er ikkje eit godt nok resultat for Arbeidarpartiet. Vi skal ta ei ordentleg evaluering etter at valnatta er over, seier Giske.

Han kan ikkje på førehand seie om valresultatet vil gi konsekvensar for den sitjande Ap-leiinga, men legger til:

– Vi som sit i leiinga har ansvar for valkampen. Vi tar ansvar når vi vinn og når vi taper, og vi skal ta det på alvor, seier Giske.

