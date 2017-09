Færre og færre set pengar på BSU-konto

Med Bustadsparing for ungdom (BSU) kan dei mellom 13 og 34 år setja inn opptil 25.000 kroner i året og få opptil 5.000 kroner i skattefrådrag. I 2013 sa 84 prosent av unge mellom 18 og 29 år at dei sette inn pengar på BSU-konto. I 2015 hadde delen falle til 60 prosent. I ei undersøking YouGov har gjennomført på oppdrag for Nordea, svarar no 49 prosent i denne aldersgruppa at dei brukte ordninga i fjor.

– Eg synest det er svært overraskande at så mange ikkje utnyttar denne gullkanta ordninga. Dei høge bustadprisane gjer det nødvendig for dei aller fleste å spara for å kunna realisere bustaddraumen. Samtidig burde skatteletten og den gode BSU-renta vera gode insentiv for denne typen bustadsparing, seier Elin Reitan, forbrukarøkonom i Nordea til NTB.

Bjørneteneste

Med bustadprisveksten meiner Reitan trenden burde vore at fleire, heller enn færre, sparte pengar til bustad. Ho trekkjer fram bidrag og støtte ved bustadkjøp til foreldre som ei mogleg årsak til at unge ikkje sparer.

– Kanskje er det mange som førebur seg på at foreldra skal betala i staden å spara på eiga hand. Det er dumt om foreldrehjelpa har blitt ei sovepute for barna, seier Reitan og får full støtte frå forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 Gruppen.

– Foreldra bidreg med eigenkapital, dei set av barnetrygda og til og med besteforeldra sparer i fond frå barna er små. Dei kjøper også bustaden saman med barna eller stiller med tryggleik. Då ser ikkje dei unge behovet for å spara sjølv. Kvifor leva enkelt og spartansk når mamma og pappa stiller opp uansett, spør han retorisk.

Sparevanar

Gundersen meiner resultatet av foreldrehjelpa er at barna ikkje treng å innarbeida vanen med å leggja litt pengar til side kvar månad.

– Men det er ein god vane å ha, eg har aldri møtt nokon som angrar på at dei har spart, seier Gundersen.

Forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB har på si side møtt unge som angrar på at dei ikkje sparte.

– I ei undersøking gjennomført av Respons Analyse for DNB i vår kom det fram at éin av to i aldersgruppa 25–34 år seier at dei angrar på at dei ikkje starta tidlegare med bustadsparing. Blant kundane våre som sparer i BSU er det svært få under 18 år. Dei fleste opprettar ein BSU-konto når dei har kome inn i 20-åra, peikar ho på.

Sandmæl er også uroleg på vegner av alle dei som ikkje brukar moglegheita, for det er dei som kunne trunge det mest.

– Det har vore ein nedgang i talet på nyopna BSU-kontoar dei siste åra. Berre éin av tre unge DNB-kundar sparer i BSU, seier ho.

tb4ccb25

(©NPK)