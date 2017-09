Borten Moe: Bra utgangspunkt

Borten Moe meiner det er for tidleg å seie om det blir raudgrønt fleirtal, og viser til at den borgarlege blokka leier på prognosane.

– Vi får sjå. Det er ikkje så mykje meir å seie no. Eg er glad for at partiet har gjennomført ein fantastisk valkamp. Sannsynlegvis er det vårt beste val på 25 år. Folk er spent på om det held til ein ny kurs for Noreg, seier Borten Moe.

Sjølv om prognosane skulle slå til og dei raudgrøne ikkje kjem i regjering, meiner Sps nestleiar at partiet har eit bra utgangspunkt for sin politikk.

