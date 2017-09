Alt ikkje tapt sjølv om det blir SAS-streik

Meklinga i SAS vart måndag morgon broten, og pilotane har tatt ut alle norske flygarar i streik frå torsdag. Om det ikkje blir funne ei løysing før det, betyr det at store delar av SAS' avgangar blir kansellerte.

– Det første ein må gjere, er å sjekke om vilkåra i billetten opnar for endringar i bestillinga eller for å få pengane tilbake, seier kommunikasjonsrådgjevar i Forbrukarrådet Ann Hege Skogli.

Det gjer det når det gjeld fullprisbillettar, men ikkje dei billigaste billettane som ikkje kan endrast eller refunderast.

– Ein betalar jo ekstra for fleksibiliteten, seier ho til NTB.

– Men når streiken først er eit faktum og flyet er kansellert, har passasjeren rett til både ombooking og eventuell refundering. Då må du ta kontakt med SAS, seier ho.

Annen reisemåte

SAS skal då finne annan reisemåte for passasjeren, enten med eit samarbeidande flyselskap, eller med buss eller tog, og det skal flyselskapet dekke.

Men vel du å kjøpe ny og dyrare billett i eit anna selskap, for eksempel fordi du må fort fram, må du betale sjølv.

Om ein heller vel å droppe turen, skal ein få igjen pengane for den delen av billetten som ikkje er brukt, inkludert skattar og avgifter som er betalt.

Men flyselskapet har ikkje noko ansvar for å dekke hotell eller leigebil som er betalt på førehand, og som ikkje blir brukt.

Skogli seier at ein også bør sjekke reiseforsikringa og forsikringa som eventuelt er knytt til kredittkortet ein brukte til kjøp av billetten.

Ekstraordinære omstende

I utgangspunktet opnar ikkje streik for dei store erstatningane EU har fastsett når flyavgangar blir kansellerte eller blir forseinka av årsaker flyselskapet burde ha kontroll over, som mannskapsmangel eller tekniske problem.

Streik, på same måte som dårleg vêr, blir rekna for å vere ekstraordinær omstende som flyselskap ikkje har kontroll over.

Det er likevel forventa at flyselskapa prøver å hjelpe passasjerar som blir ramma, og rådet frå Forbrukarrådet er å ta kontakt med SAS så raskt som mogleg.

Rett til matbit

Om ein blir sitjande fast ein stad etter å ha reist ut før det vart streik, skal flyselskapet sørgje for heimreisa.

Dryger det, eller er det umogleg med ombooking, skal dei betale for hotell og forpleiing fram til tilbakereisa.

Uansett har ein ifølgje Skogli rett til mat og drikke og eventuelt tak over hovudet ved forseinkingar, uansett årsak, for eksempel om ein blir ombooka til ein seinare avgang på grunn av streiken.

Dette gjeld etter to timar for korte reiser, og etter tre til fem timar for lengre reiser.

