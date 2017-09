Alle norske SAS-flygarar ut i streik frå torsdag

Norsk Flygerforbunds forhandlingsleiar Jens Lippestad seier SAS har vist manglande vilje til å komme pilotane i møte.

– SAS kunne unngått streik dersom dei hadde gitt oss same vilkår som våre kollegaer i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpassingar. Dette er svært provoserande. Vi kan ikkje akseptere denne splitt og hersktaktikken til SAS, seier Lippestad.

Pilotane har fått tilbod om same lønnsauke som andre grupper, ifølgje direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, som har forhandla på vegner av SAS.

Nokre helgar fri

Men det er arbeidsavtalen som er det største stridstemaet. Pilotane krev at turnusplanane blir meir føreseielege. Kor ofte ein skal ha helgevakter er også eit tema.

– Vi er opptatt av at selskapet skal lykkast, og har derfor stilt moderate krav. Det einaste vi krev er eit lønnsoppgjer på linje med andre, eit par helgar fri i månaden og trygge arbeidsplassar, seier Lippestad.

SAS og NHO er svært skuffa.

– Vi er veldig skuffa. Vi hadde på bordet krav som går langt ut over det andre grupper i oppgjeret i år har fått, og langt ut over det SAS-pilotane i Sverige og Danmark har akseptert, seier Lothe til NTB.

Konkurranseutsett

Partane møttest til mekling laurdag, og meklinga heldt fram ut over fristen ved midnatt natt til måndag inntil brotet måndag morgon. LO-forbundet Norsk Flygerforbund og Parat-foreininga SAS Norge har mekla på vegner av pilotane, med SAS som motpart.

Streiken vil ikkje merkast med ein gong sidan berre to pilotar er tatt ut i streik i første omgang. Men frå torsdag er alle norske SAS-pilotar i streik.

Lothe seier at arbeidsgjevarane strekte seg svært langt i meklinga, utan å nå fram hos SAS' pilotforeiningar.

– Det er leit med slike krav i eit konkurranseutsett selskap, krav som ville gå ut over konkurransekrafta framover, seier Lothe og viser til at SAS konkurrerer i ein hardt globalt marknad der alle konkurrentar heile tida omstiller seg for å halde kostnadane nede.