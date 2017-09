Alle blir ønskte velkommen til gravferda til Aarebrot

I ånda til den folkekjære professoren blir alle ønskte velkommen til gravferda, opplyser familien i ei pressemelding.

Seremonien blir i Korskyrkja i Bergen torsdag 14. september klokka 13. Etter ønske frå Aarebrot og familien, skal alle blomehelsingane fraktast vidare til dei ulike krigsminnesmerka i Bergen etter seremonien. Etterpå blir folk inviterte til «samtale og samvær i Universitetets aula hvor alle som har lyst, er velkommen».

Professoren i statsvitskap døydde laurdag kveld etter å ha vore sjuk i kort tid. Han blei 70 år gammal. Aarebrot blei hasteoperert på Haukeland sjukehus for hjarteinfarkt etter at han kjende seg dårleg etter ein tur heim frå England måndag. Han lét etter seg kone og to barn.

– Antrekk: kom som du er (med eller utan skjegg, med eller utan sausflekkete slips, med eller utan blazer med svihol i), skriv familien.

