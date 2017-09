Ada Sofie Austegard blir Årets Ladejarl

Etter at dottera Stine Sofie Sørstrønen (8) vart valdtatt og drepen i Baneheia i Kristiansand i 2000, oppretta mora Stine Sofies Stiftelse for å sette rettane til offer, pårørande og etterlatne på dagsordenen. I dei 17 åra som er gått, har det utrøyttelege arbeidet resultert i ei rad lovendringar. I fjor opna stiftinga også Stine Sofie Senteret, eit meistrings- og læringssenter for å vareta valdsutsette barn.

– Ved å bruke si røyst og gjennomslagskraft påverkar ho styresmaktene og styrkjer rettssikkerheita for barn. Ho engasjerer seg politisk, juridisk og i samfunnsdebatten for å endre lover og praksis. Ada Sofie Austegard er eit modig forbilde og ein sterk verdibasert leiar, seier Odd Reitan i grunngjevinga for tildelinga.

– Eg blir oppriktig glad for å få bere tittelen Årets Ladejarl. Det betyr at folk ser kor viktig arbeidet vårt er, seier Ada Sofie Austegard.

