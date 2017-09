26 valobservatørar overvaker valet

Det er Helsingforskomiteen som har invitert dei 26 observatørane. Dei fleste av dei kjem frå tidlegare sovjetrepublikkar og skal overvake valet på 17 stader i Noreg frå sør til nord.

– Eg trur ikkje vi kjem over ulovlege metodar for å påverka valresultatet, men datatryggleik blir eit viktig tema for valobservasjonen, seier Olga Kotsjurba frå Ukraina.

Marina Tsjufarina frå Russland er spent på å følgja valet i eit land som er rangert som eitt av dei mest demokratiske i verda.

– Eg vil vera spesielt merksam på sjølve stemmegjevinga og kva som blir gjort for å unngå forfalskingar, seier ho.

Det er fjerde gongen valobservatørar overvaker det norske valet. Sjølv om det meste går rett for seg, har kritikken frå valobservatørane ført til lovendringar og krav om at alle veljarar må visa legitimasjon.

Etter valet for fire år sidan er også fristen for å telja opp førehandsstemmer forlengd etter at valobservatørane beit seg merke i lang reiseveg, mellom anna i Finnmark.

(©NPK)