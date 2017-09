SSB: Innvandring vil koste 10.000 ekstra per person

Ein viktig årsak er at innbyggjartalet vil vere dobbelt så stort med venta innvandring ved utgangen av dette hundreåret, som det ville ha vore utan innvandring, melder NRK.

– Befolkningstilskotet som blir generert av innvandring frå og med 2016, vil vere 4,1 millionar menneske i 2100, seier forskar Erling Holmøy ved SSB til kanalen.

Ifølgje SSB er fleirtalet av innvandrarane venta å komme frå land i Afrika og Asia, grupper som i dag har lågare yrkesdeltaking.

– Det er nettopp slik at den innvandringa vi får framover, vil vere dominert av folk som betalar vesentleg mindre i skatt enn det dei får av offentleg, skattefinansiert velferd, enten det er skule, utdanning, pleie og omsorg eller kontantytingar, seier Holmøy, som anslår den ekstra skattekostnaden til 10.000 kroner per år per person.

– Eg trur folk er opptatt av at dei som kjem hit, er skattytarar og bidrar. Vi kan ikkje berre vere snille i Noreg og seie ja til folk som ikkje har eit behov for vern fordi vi skal vere humane. Vi må faktisk tenkje gjennom summen av belastingar og rettar vi gir, seier statsminister Erna Solberg (H).

