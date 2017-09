Raudgrøn siger i «Barnas val»

Resultata frå det første barnevalet i Noreg, i regi av Redd Barna, er klare. Med fleirtal på Stortinget ville det blitt raudgrøn-regjering, med Ap-leiar Støre som statsminister. Koalisjonspartia Høgre og Framstegspartiet (Frp) med støttespelarane Venstre og KrF ville fått 67 mandat, mens Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) ville fått heile 14 plassar og betydeleg innverknad på norsk politikk framover.

– Det er eit veldig hyggeleg tal. Det er også ganske likt skulevalresultatet, seier Jonas Gahr Støre til NTB.

Han innrømmer at han gler seg litt til skulebarn og skuleungdom blir røysteføre om nokre år. Han meiner den sterke rettferdssansen til barn blir bygd opp heime, i skular og barnehagar og har mykje å seie når dei vurderer partia.

– Her trur eg nok vårt slagord «alle skal med» appellerer. Vi har møtt mange barn i valkampen og blitt positivt overraska over kor politisk interesserte dei er, seier Støre.

Overveldande

Til saman har 60.530 barn fødde mellom 2002 og 2008 stemt denne veka.

– Vi er overvelda. «Barnas val» har gått over all forventning. Barn frå alle fylke i Noreg har stemt, seier Gunvor Knag Fylkesnes, leiar for politikk og samfunn i Redd Barna.

Valvinnar Ap får 29,5 prosent av stemmene totalt og siger i 16 fylke. Det er heile 6 prosentpoeng meir enn Høgre på landsbasis, som får 23,5 prosent av stemmene og er størst i fire fylke. SV og MDG gjer eit brakval og hamnar på tredje- og fjerdeplass med høvesvis 12,8 og 8 prosent av stemmene.

– Vi er veldig glade og stolte for at så mange barn har stemt på oss, det viser at det er mange barn som vil at politikarane skal sørgje for at forskjellen mellom fattig og rik ikkje skal bli for stor og at vi må redde miljøet, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

Alle kom med

I valkampen har barna fått tilgang på eigne partiprogram, og dei har hatt eit barnevalshow der partia har gjort greie for politikken sin. Frå tysdag til torsdag kunne dei stemme digitalt.

Frp får 7,9 prosent av stemmene i barnevalet, der alle partia kjem seg over sperregrensa. Sp får 6,9 prosent, Venstre har 4,9 prosent og KrF får 4,4 prosent av stemmene. Barna fekk velje mellom dei partia som er på Stortinget i dag, noko som betyr at Raudt ikkje var blant alternativa. 2,6 prosent av 10- til 15-åringane stemte blankt.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) seier barnevalet er viktig, fordi det er morgondagens veljarar som deltar.

– Sjølvsagt lovar det godt for framtida at så mange av barna har valt Høgre. Men det viktigaste her er ikkje kor mange stemmer partia får. Det som er flott er at så mange barn og unge begynner å ta demokratiet i bruk. Vi håpar det bidrar til auka valdeltaking i framtida, seier Sanner.

