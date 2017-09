Ap lovar makspris og kvalitetsløft for SFO

Ei samanlikning som Stortingets utrekningsseksjon har gjort på oppdrag frå Arbeidarpartiet (Ap), viser store forskjellar på kor mykje foreldre må betale for å ha barn på Skulefritidsordningen (SFO) eller Aktivitetsskulen (AKS).

Det skil heile 34.000 kroner i året mellom den dyraste og den billigaste kommunen, ifølgje tal frå Grunnskulens informasjonssystem. I den dyraste SFO-kommunen Rana i Nordland må foreldra ut med heile 3.742 kroner i månaden for å ha eit tilbod på 20 veketimar i elleve månader av året. I den billigaste kommunen, Åmot i Hedmark, betalar foreldra berre 614 kroner månaden for det same. Landssnittet ligg på 2.400 kroner i månaden viser kartlegginga.

Makspris

– Vi har visst at det er store forskjellar på kvalitet og økonomi på SFO-tilbodet, men denne rapporten viser at dei forskjellane kan vere ganske så enorme, og det kan ha mykje å seie for lommeboka for ein fattig familie, seier Ap-nestleiar Hadia Tajik til NTB.

Ho trur forskjellane mellom kommunane kjem av at det aldri har vore uttrykt ei klar politisk forventning verken til pris eller innhald på SFO. No går partiet til val på å innføre makspris og nasjonale krav til kvalitet på SFO den neste fireårsperioden.

Tajik seier partiet ikkje har konkludert når det gjeld summen, men at den truleg vil liggje ein stad mellom 1.500 kroner og landssnittet på 2.400 kroner. Partiet vil også vurdere å innføre søskenmoderasjon for familiar som har barn både i barnehage og i SFO. Kor mykje desse tiltaka vil koste staten og kommunane, har ikkje partiet klare tal på.

Krav til innhald

Krav om fysisk aktivitet, kulturtilbod, leksehjelp og ei tydeligere kopling mellom aktivitetane på SFO/AKS og det elevane jobbar med på skulen, er element Ap ser for seg blant nasjonale krav til innhald.

– Samtidig skal det vere tid til frileik og rom for lokal tilpassing, men dette betyr at det tilbodet ungane dine får på SFO blir meir føreseieleg for deg som forelder. Vi veit det er store variasjonar i dag, nokre stadar fungerer det kjempebra, mens andre stadar opplever foreldre at SFO nærmast er ein oppbevaringsplass for ungane, seier Tajik.

Ap vil også ta opp att ei kartlegging av kompetansen hos dei som jobbar på SFO, ei kartlegging som regjeringa har avslutta.

– Vi treng ein oversikt over kva kompetanse som er representert der i dag, og vi meiner dei som jobbar på SFO bør ha ein kompetanse som er relevant for det tilbodet ungane skal få, seier Tajik.

Avviser heildagsskule

Tajik understrekar at Ap ikkje jobbar mot ein obligatorisk heildagsskule, og at SFO-tilbodet framleis skal vere frivillig.

– Samtidig veit vi at det er veldig mange familiar som nyttar seg av SFO i dag utan at tilbodet har den standarden ein kan forvente, seier ho.

– Kan det ikkje bli eit potensielt nytt klasseskilje i framtida dersom SFO-barna får endå meir leksehjelp og skulenære læringsaktivitetar enn dei som ikkje går der?

– Det er ei utfordring vi ser, og som vi ønsker å unngå. Derfor er det viktig at vi har ein makspris som er låg, som gjer at flest mogleg kan delta, og at vi har gode ordningar for søskenmoderasjon, seier Tajik.

Ho meiner desse tiltaka vil vere særleg positive også for å få fleire kvinner ut i arbeid.

