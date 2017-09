Solberg har "god tru" på valsiger

– Eg er audmjuk overfor val. Det er veljarane som bestemmer, men eg har god tru, for vi får så veldig mange gode tilbakemeldingar for tida, sa Solberg då ho stilte til partileiarutspørjing hos TV 2 Nyhetskanalen torsdag ettermiddag.

Der tok ho opp att at ho kjenner seg trygg på at dei fire partia på borgarleg side vil halda fram å samarbeida dersom fleirtalet består. Tidlegare torsdag slo KrF-leiar Knut Arild Hareide fast at det er uaktuelt med ein ny samarbeidsavtale og la til at regjeringa ikkje må sjå på seg sjølv som freda dei neste fire åra.

Ikkje knirkefritt

Solberg vedgjekk at ho heller ikkje no vil få primærønsket sitt om ei firepartiregjering oppfylt.

– Nei, men vi har fått til at alle fire lagar politikk saman, sa statsministeren og vedgjekk at samarbeidet på borgarleg side ikkje alltid går knirkefritt.

– Vi har to tema som er vanskelege. Det eine er asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken. Det andre er spørsmålet om korleis vi handterer klimakrisa, sa Solberg.

Skattekutt

Ho forsvarte dei gjennomførte og planlagde skattekutta, som ho meiner er med på å skapa nye jobbar og betra tilhøva for små og mellomstore bedrifter.

– Ingen har noko mål om å gje skattelette til folk med høge inntekter. Det er ikkje slik at vi synest synd på dei, sa Solberg.

