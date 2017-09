SSB-spådom: Framleis fall i bustadprisane, men oppsving i økonomien

I 2020 reknar Statistisk sentralbyrå (SSB) med at bustadprisane vil vere på om lag same nivå som i 2016, ifølgje prognosane for dei nærmaste åra.

– Den låge renta og eit venta fall i bustadinvesteringane bidrar til at reduksjonen i bustadprisane ikkje blir større, skriv byrået, som torsdag la fram sitt syn på utsiktene for norsk og internasjonal økonomi dei kommande åra.

SSB skriv at omslaget i bustadmarknaden må sjåast i samanheng med det rekordhøge nivået på bustadbygginga dei siste åra, endringar i bustadlånsforskrifta og ikkje minst det høge nivået prisane var komne opp på før omslaget.

Dei tre siste åra har bustadprisane auka med heile 20 prosent.

Trur på oppsving i krabbefart

SSB trur elles på eit oppsving i norsk økonomi dei neste åra, men understrekar at det kjem til å gå i «krabbegir».

– Låge renter og høg vekst internasjonalt bidrar til oppsvinget, mens sterkare krone og lågare bustadbygging dempar veksten, heiter det i analysen.

Ein ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone og kraftig vekst i bustadbygginga har bidratt til omslaget, slår SSB fast. Samtidig blir det understreka at nokre av desse verktøya ikkje vil virke like positivt i tida framover.

– Men rentene bil bli haldne låge i lang tid og bidrar dermed til oppsvinget. Etter kvart vil også petroleumsinvesteringane bidra positivt, heiter det.

Betring for oljeprisen

Det blir vist til at nedgangen i Noreg dei siste åra har vore driven av fallet i oljeprisen.

– Ved inngangen til 2016 var oljeprisen nede i 30 dollar fatet, men gjennom 2016 steig den tilbake til rundt 50 dollar fatet. I tillegg indikerte framtidsmarknaden at oljeprisane skulle vidare oppover, heiter det i presentasjonen av prognosane.

