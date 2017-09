SSB: Bustadprisane vil fortsette å falle ei stund

I 2020 reknar SSB med at bustadprisane vil vere på om lag same nivå som i 2016, ifølgje prognosane for dei neste åra.

– Den låge renta og eit venta fall i bustadinvesteringane bidrar til at reduksjonen i bustadprisane ikkje blir større, skriv byrået, som torsdag la fram sitt syn på utsiktene for norsk og internasjonal økonomi dei neste åra.

SSB skriv at omslaget ein har sett i bustadmarknaden må sjåast i samanheng med det rekordhøge nivået på bustadbygginga dei siste åra, endringar i bustadlånsforskrifta og ikkje minst det høge nivået prisane var komne opp på.

Dei tre siste åra har bustadprisane auka med heile 20 prosent.

