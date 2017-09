Robot lagar resultatsaker for NTB valkvelden

Fleire meldingar raskare på linjene. Det er målet når robotjournalisten til NTB for første gong skal vera med å dekkja eit stortingsval for nyheitsbyrået.

– Roboten bidreg til at vi frigjer ressursar til å produsera kvalitetsjournalistikk. Eg ser ikkje for meg at roboten vil bli i stand til å intervjua menneske. Det skjer i alle fall ikkje i mi tid, seier NTBs administrerande direktør og sjefredaktør Mads Yngve Storvik.

Skal innom journalist

På valkvelden og natta skal valroboten produsera korte statusoppdateringar i tur og orden frå kvart enkelt fylke. Sakene kjem til å bli vinkla på største parti, største endring eller endring i mandatfordeling. Og når rette data blir mata inn, er også resultatet garantert feilfritt.

I motsetnad til fotballroboten, som sidan mai i fjor har publisert korte referat direkte i nyheitstenesta til NTB, vil valsakene frå roboten gå vegen om ein rutinert journalist.

– I eit val må du sjå ting i samanheng og setja tinga inn i det store biletet. Vi har difor lagt inn eit mellomledd, seier Storvik.

Saker med djupne

Nyheitsutviklar i NTB Magnus Aabech har vore ansvarleg for å utvikla valroboten.

– Ein ting er at vi kan produsera mange fleire resultatsaker frå kvart enkelt fylke, raskare og heilt feilfritt, med færre ressursar enn ved tidlegare val. Men samtidig skal vi som før skriva saker rundt valet med djupne, innsikt og poeng som berre ein levande journalist kan få til, strekar han under.

Aabech fortel at journalistar og utviklarar har samarbeidd om prosjektet.

– Det har vore både morosamt og lærerikt. Journalistane har lært seg å koda. Prosjektet bidreg dermed også til intern kompetanseheving, seier han.

(©NPK)