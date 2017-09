Regjeringa gjev klarsignal for auka utvinning på Ekofisk

Olje- og energidepartementet og oljeminister Terje Søviknes (Frp) har godkjent ein såkalla plan for utbygging og drift (PUD) for Ekofisk Sør, heiter det i ei pressemelding torsdag.

Ifølgje departementet vil operatør ConocoPhillips investera rundt 2,3 milliardar kroner til å installera ei ny havbotnramme med fire vassinjektorbrønner ved feltet. Utbyggingsløysinga skal sikra auka utvinningsgrad, slik at ein ifølgje operatøren kan få opp ytterlegare 17 millionar fat oljeekvivalentar ved Ekofisk Sør.

– Det er svært positivt at rettshavarane på Ekofisk investerer i nye tiltak for å halda oppe produksjonen frå eit modent felt og på den måten sikra at alle lønsame ressursar bli vunne ut. Auka utvinning frå eksisterande felt gjev store inntekter til fellesskapet og fleire lønsame arbeidsplassar, seier Søviknes.

Ekofisk er eit oljefelt i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, og starta produksjon i 1971. Sidan den gongen har feltet blitt vidareutvikla i fleire omgangar.

Operatør ConocoPhillips eig 35,1 prosent av rettane i lisensen der Ekofisk Sør ligg. Total eig 39,9 prosent, Eni Norge eig 12,4 prosent, Statoil eig 7,6 prosent mens Petoro eig 5 prosent.

