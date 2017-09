Lovendring skal gjera at færre går i gjeldsfella

– Forslaget til ny finansavtalelov legg til rette for at færre skal hamna i alvorlege gjeldsproblem, seier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Lovendringane inneber mellom anna at det ikkje lenger kan gjevast kreditt til kundar utan nok betalingsevne. Den noverande frårådingsplikta blir erstatta av ei plikt til å avslå lånesøknader. Långjevarar som bryt reglane, kan bli gjort erstatningsansvarlege, føreslår regjeringa.

I tillegg blir det føreslege å forby ågerrenter, altså urimeleg høge renter, at overføringstida for betalingstransaksjonar skal gjerast kortare og at konkurransen i bank- og betalingstenester skal styrkjast ved å standardisera omgrep og prissamanlikningstenester på internett.

