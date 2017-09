Ambassade: Noreg tvangsreturnerer flest afghanarar i Europa

Rapporten, som Adresseavisen har fått innsyn i, beskriv eit land i krise der risikoen for å bli offer for krig og konflikt er stor.

– Aldri har så mange sivile blitt skadelidande. Det er registrert 11.418 drepne og skadde sivile i 2016, eit rekordhøgt tal, heiter det i rapporten.

Likevel fortset Noreg tvangsreturane til landet.

– Det er blant anna fordi Stortinget bestemte at vi ikkje lenger skal vurdere om det er urimeleg eller ikkje å vise til internflukt, opplyser områdeleiar Line Schei Mogenstad i Utlendingsdirektoratet (UDI) til avisa.

«Internflukt» handlar om at ein ikkje har krav på vern dersom ein kan få effektiv vern i andre område i landet. I april i år endra UDI sine sikkerheitsvurderingar for Afghanistan og definerer no berre to av dei 34 provinsane som generelt utrygge.

I ambassaderapporten kjem det ifølgje avisa fram at sikkerheitssituasjonen er vanskeleg i fleire av Afghanistans provinsar.

Tal frå Politiets utlendingseining viser at Noreg har tvangsreturnert 576 afghanarar sidan januar 2016. 31 prosent av dei er 18 og 19 år gamle, mens 10 prosent er under 18 år.

