Utanlandske observatørar følgjer stortingsvalet med kritisk blikk

– Sjølv om det aller meste går riktig for seg i norske val, så viser erfaringane at internasjonale observatørar gir oss ein nyttig korreks, seier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité.

Med økonomisk støtte frå Utenriksdepartementet har komiteen invitert internasjonale ekspertar for å sjå at alt går rett for seg på valdagen.

Kritikk frå observatørane etter valet i 2005 førte til skjerpa krav om at veljarar må vise legitimasjon. Etter valet i 2013 vart fristen for å telje førehandsstemmer forlengd fordi observatørane viste til lang reiseveg i blant anna Finnmark, skriv Helsingforskomiteen i ei pressemelding.

Dei fleste av observatørane kjem frå tidlegare sovjetrepublikkar, og har erfaring med og jobba for demokrati i sitt eige heimland.

– Eg trur ikkje vi vil komme over ulovlege metodar for å påverke valresultatet, men datasikkerheit blir eit viktig tema for valobservasjonen, seier Olga Kotsjuruba, valobservatør frå Ukraina.

Observatørane besøkjer 17 kommunar frå Arendal i sør til Kirkenes i nord, og skal sjå på både stortingsvalet og sametingsvalet.

Engesland presenterer konklusjonane frå valobservasjonen tysdag 12. september klokka 15.

