Utøya-overlevande fekk søvnproblem

Dei unge hadde ikkje hatt søvnforstyrringar før hendinga, men to år etter hadde 52 prosent av dei søvnløyse, var svært søvnige på dagtid, hadde hyppige mareritt eller lei av obstruktiv søvnapné.

– Dette viser at søvnen er sårbar for stress, og omfanget av søvnløysa representerer ei betydeleg bekymring i liva til desse ungdommane, seier Anne Marita Milde, senterleiar ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) og ein av forskarane bak studien.

Forskarane fann også ut at søvnproblem var meir utbreitt hos dei med psykiske diagnosar, og derfor meiner dei at behandling av søvnforstyrringar etter traume kan redusere risiko for utbrot av psykiske lidingar og problemåtferd.

42 ungdommar deltok i undersøkinga frå RKBU Vest og Uni Research Helse. Kunnskap om søvnforstyrringar hos personar som har vore utsette for traume er hovudsakleg basert på studiar av vaksne.

