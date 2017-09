Støre trur skulevalet er eit frampeik

Arbeidarpartiets framgang i skulevalet er ein kjempeinspirasjon for innspurten av valkampen, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

– Arbeidarpartiet er større enn Frp og Høgre til saman i skulevalet, og det er eit tydeleg signal. Eg trur dette er eit frampeik som seier noko om valet på måndag, og som kan overraske alle, sa Støre då han møtte Høgre-leiar Erna Solberg til statsministerduell i Dagbladets valbod onsdag formiddag.

Statsminister Solberg viste til at mykje har handla om fråværsreglane i skuledebattane.

– Vi går lite grann tilbake samanlikna med skulevalet for to år sidan, og det var eit fantastisk val for oss. Unge Høgre har stått veldig på for å forsvare fråværsreglane, som nok scorar litt høgare hos foreldra enn hos elevane, sa Solberg.

– Mitt inntrykk er at skuledebattane har handla om mykje meir enn fråværsreglane. Det er å ta ungdommane litt for lite på alvor å seie at det berre handlar om det, svarte Støre.

