Støre lovar å droppe avfallsdeponi i Brevik i Telemark

Regjeringa bestemte seg i fjor for å greie ut Brevik som alternativ til Noregs neste, store avfallsdeponi for farleg avfall. Miljødirektoratet har også konkludert med at Dalen gruver i Brevik var den best eigna plassen å legge deponiet. Porsgrunn har sjølv sagt nei til ei slik utgreiing fordi dei ikkje ønsker dette i sin kommune.

– La meg gjere det heilt klart: Dersom Arbeidarpartiet vinn valet, blir det ikkje snakk om å leggje eit nasjonalt deponi for farleg avfall til Brevik – eller andre stadar – mot viljen til befolkninga, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Partiet vil i staden utarbeide ein nasjonal strategi for å handtere farleg avfall.

– Der vil vi gjere ein heilskapleg vurdering av behovet for deponi i Noreg, både spørsmålet om avfall, gjenbruk og deponi, seier Støre.

Frps stortingsrepresentant i Telemark, Bård Hoksrud, meiner Ap er desperate no like før valet.

– Eg registrerer at Jonas Gahr Støre berre for nokre dagar sidan ikkje ville uttale seg om deponisaka. No er det fem dagar igjen til valet, og desperasjonen er tydelegvis stor i Arbeidarpartiet, påpeikar han overfor NRK.

Leiaren i Brevik Vel, Thor Kamfjord, er derimot svært glad for nyheita.

– Dette er veldig gledeleg og var heilt nødvendig. Eg oppfordrar alle til å bruke stemmeretten, og ønsker alle eit riktig godt val, seier han til NRK.

