Pressa får filme domsavseiinga i saka mot Cappelen og Jensen

Sjølv om tingretten har gjort eit unntak frå opptaksforbodet i domstolen, må pressa følgje ei rekke restriksjonar. For å unngå for mykje forstyrringar kan ikkje alle sende eigen fotograf og opptaksutstyr, så media må samarbeide. Opptakta kan heller ikkje sendast direkte, men må ha ei forseinking som legg til rette for «vanleg pressefaglege og presseetiske vurderingar og ansvar», ifølgje brevet frå Oslo tingrett.

Retten kan heller ikkje avgjere om dei tiltalte skal kunne filmast, derfor gjeld forbodet mot å filme og fotografere dei, heilt til dei sjølv eventuelt seier noko anna.

Dommen vert lesen opp måndag 18. september klokka 9.30 i Oslo tingrett. Aktoratet har bedt om 21 års fengsel for Jensen og 18 års fengsel for Cappelen.

Rettssaka mot dei to gjekk føre seg frå 9. januar til 23. mai. Den tidlegare polititoppen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han er tiltalt for å ha medverka til innførsel av 13,9 tonn hasj frå 2001 til 2013. Gjermund Cappelen er tiltalt for å ha stått bak organisert innførsel av nærmare 16,8 tonn hasj til Noreg. Cappelen erklærte seg skyldig då rettssaka starta.

