Staten gjekk med 13 milliardar kroner i underskot i andre kvartal

Overføringane frå Noregs Bank fann stad i andre kvartal i 2016 og i første kvartal i 2017. Det bidrog til nedgangen i dei samla inntektene i andre kvartal i år samanlikna med i fjor, påpeikar Statistisk sentralbyrå (SSB).

Underskotet på 13 milliardar kroner blir dekt inn gjennom overføringar frå Statens pensjonsfond utland, altså oljefondet.

Av statsrekneskapen går det dessutan fram at dei samla skatte- og avgiftsinntektene frå fastlandsøkonomien og oljeverksemda steig med 14,5 milliardar kroner – som svarar til 7,4 prosent – i andre kvartal frå same kvartal i fjor. Det kjem av at det er til dels store, naturlege svingingar frå kvartal til kvartal og år til år i denne inntektsposten.

– Moms, som tidlegare vart betalt inn i første kvartal, blir frå i år betalt inn i andre kvartal. Dette bidrar til at skatteinntektene i år er mykje høgare enn i fjor i andre kvartal, mens det for første kvartal er omvendt. Ser ein på første og andre kvartal samla, aukar ikkje skatteinntektene, seier seniorrådgjevar Frode Borgås i SSB til NTB.

Slike tilfelle pregar alltid kvartalstala i statsrekneskapen, ifølgje byrået.

Utgiftspostane med stor auke var overføringar til kommunane og fylkeskommunane, pensjonar og trygder, og «andre overføringar», som blant anna er overføringar til kyrkja, helseføretaka og Bane Nor.

