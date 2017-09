Solberg åtvara mot økonomisk oljedoping, brukar 60 prosent meir oljepengar

– Vi har hatt ein veldig vanskeleg situasjon på arbeidsmarknaden. Når du har nedgang, er det lurt å bruke pengar for ikkje å miste arbeidsplassar og kompetanse, og å skape nye arbeidsplassar, sa Solberg i partileiarutspørjinga på NRK tysdag.

Ho viste til at regjeringa i tillegg har gjennomført fleire store og kostbare reformer og moderniseringar.

Det var i boka «Mennesker, ikkje milliarder» frå 2011 at Høgre-leiaren åtvara mot eit Noreg på oljedop og fastslo at det ikkje er mogleg å fortsette å bruke oljepengar som Jens Stoltenberg og hans regjering. I Politisk kvarter på NRK tysdag vart statsministeren konfrontert med sine tidlegare utsegner og at ho ifølgje NRK sjølv har auka oljepengebruken med 60 prosent sidan ho vart statsminister.

Solberg poengterte at norsk økonomi vart utsett for eit kraftig sjokk då oljeprisen begynte å stupe i 2014. Fallet stoppa ikkje før oljeprisen låg 75 prosent lågare, ifølgje statsministeren.

Solberg står framleis på sitt seks år gamle postulat om at oljepengebruken ikkje kan fortsette som no, men kunne ikkje svare konkret på gjentatte spørsmål frå programleiaren om kva ho i så fall skal kutte og nedprioritere.

Heller ikkje den kostbare, norske sjukelønnsordninga vil bli endra om Solberg fortset i statsministerstolen, lova ho, med eit klart «ja» på spørsmål om ho vil behalde ordninga som i dag.

LO meiner Høgre opnar for å svekkje ordninga sidan partiet ifølgje hovudorganisasjonen har programfesta å sette ned eit utval som skal gjere ein kritisk gjennomgang av ordninga.

