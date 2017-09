Redd Barna: Stor respons for Barnas Val 

Pilotprosjektet med eigne valshow for barn, partiprogram formulert for barn og nettsider, har ifølgje Redd Barna slått an.

– Det verkar som vi har treft eit behov hos skulane når det gjeld å framstille politikk på ein gøyal og spennande måte, slik at barna engasjerer seg. Dei meiner det fungerer veldig bra som undervisningsopplegg, seier seksjonsleiar i Redd Barnas Norges-program, Thale Skybak til NTB.

Alle barn i 5. til 10. klasse har frå måndag hatt moglegheita til å stemme på nettet på partiet dei meiner bør ha makta. Frå klokka 9 måndag til klokka 14 tysdag var det avlagt rundt 8.000 stemmer, men det er venta aukande pågang fram til fristen går ut klokka 18 torsdag.

– Det er vanskeleg å seie kor mange som kjem til å stemme. Men målet vårt er at flest mogleg barn skal bli engasjert i politiske saker som angår dei, lære meir om retten deira til medverking, korleis politikk fungerer og kva eit demokrati er. I eit lengre perspektiv håpar vi på at barna er betre førebudd på å stemme når dei blir 18 år, seier Skybak.

Sidan valet er heildigitalt vil stemmene bli talde av ei datamaskin, men listene vil bli vaska for juks og feilmargin blir rekna ut. Det endelege resultatet blir offentleggjort på ein pressekonferanse fredag klokka 12.

