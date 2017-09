Raudt-leiaren: – Ungdom er lei av dagens regjering

Raudt fekk ei oppslutning på 5,7 prosent i skulevalet, opp frå 4,7 for to år sidan og 3,7 før stortingsvalet i 2013.

– Dette er ein kraftig framgang for Raudt, og resultata i sin heilskap tyder på at ungdom er lei av dagens regjering og vil ha mindre forskjellar og slutt på velferdsprofitørane. Vi merker kraftig medvind både blant unge og eldre – dette valet er i ferd med å bli eit vendepunkt for Raudt i rikspolitikken. Skulevalet gjer meg endå meir overbevist om at vi har moglegheit til å komme over sperregrensa, seier Moxnes.

