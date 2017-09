Lysbakken: – Skulevalet viser at ungdom vil ha ei ny retning for Noreg

Partiet blei den store vinnaren i skulevalet i år med ei oppslutning på 10 prosent. Det er ein framgang på 2,5 prosentpoeng sidan 2015 og på 5 prosentpoeng sidan 2013.

– Det er utruleg inspirerande å sjå at Sosialistisk Ungdom gjer det så bra i skulevalet. Vi er alle saman stolte over den knallharde jobbingen SU har lagt ned over lang tid for å oppnå dette resultatet. Det er inspirerande for heile SV til å ta kampen i innspurten av valkampen, seier Lysbakken i ein e-post til NTB.

Han meiner resultatet viser at ungdom er utolmodige etter forandring etter fire år med blåblå regjering.

– Dei vil ha ei ny retning for Noreg. Dei vil ha slutt på at forskjellane i makt og rikdom aukar, og dei vil ha ein klimapolitikk som kuttar utslepp allereie i neste periode, seier Lysbakken.

SU-leiar Andrea Sjøvoll er samd med partileiaren.

– Det er heilt fantastiske resultat! Dette viser at ungdom ikkje berre vil ha ei ny regjering, men ein ny politikk. Ungdom forstår at SV er det partiet som sterkast tar kampen mot urettferd, for klima og ein skule som tar dei på alvor. No håpar eg dei vaksne som enno ikkje har stemt ved valet, lyttar til ungdommen, seier ho.

(©NPK)