Jubel for raudgrøne småparti i skulevalet

Arbeidarpartiet endar med ei oppslutning på 27,8 prosent og blir dermed det klart største partiet i landet blant elevane på norske vidaregåande skular. Men valet er likevel ein nedtur for Ap, som går tilbake heile 4 prosentpoeng samanlikna med rekordvalet i 2015, då det var kommune- og fylkestingsval i Noreg.

– Valresultatet er eit ungdomsoppgjer med ei regjering som skaper auka forskjellar, meir frykt og mindre tillit menneske imellom. Vi unge veit at Noreg kan betre, seier AUF-leiar Mani Hussaini.

Aps resultat er derimot langt betre enn i 2013, då partiet fekk støtte frå 23 prosent av elevane.

Raudgrøn opptur

For Aps raudgrøne allierte blei skulevalet ein solid opptur. Senterpartiet går fram med 1 prosentpoeng til 6,8 prosent.

SV er den store vinnaren i valet og gjer sitt beste skuleval på åtte år. Partiet får ei oppslutning på 10 prosent, ein framgang på 2,5 prosentpoeng sidan 2015.

Miljøpartiet Dei Grøne står i ro med ei oppslutning på 6,8 prosent, medan valet er ein opptur for Raudt. Partiet får støtte frå 5,7 prosent, ein framgang på 1 prosentpoeng.

Borgarleg stillstand

For dei borgarlege partia er utslaga i skulevalet mindre, men tre av dei fire samarbeidspartia fell. Både Høgre og Frp opplevde dessutan svake skuleval for to år sidan.

Høgre går tilbake med 1,2 prosentpoeng til 15,1 prosent og er dermed framleis det klart største partiet på borgarleg side.

Framstegspartiet går tilbake 0,3 prosentpoeng og endar på 10,4 prosent oppslutning.

KrF får støtte frå 3,1 prosent av skuleveljarane, ein tilbakegang på 0,1 prosentpoeng. Venstre veks med 0,9 prosentpoeng og endar på 7,4 prosent.

392 skular

Andre parti får støtte frå 4,9 prosent av elevane, ein tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.

Også Piratpartiet fell kraftig samanlikna med 2015, med 2 prosentpoeng til 2,0 prosent.

I sametingsskulevalet er Norske Samers Riksforbund største parti med 28,3 prosent oppslutning. Senterpartiet er nest størst med støtte frå 12,5 prosent.

I år var nesten alle vidaregåande skular, i alt 392, over heile landet påmeldt til skulevalet. Norsk senter for forskingsdata (NSD) rekna på førehand med at fleire enn 150.000 elevar ville delta.

