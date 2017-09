Fritt ord gir meir til norsk journalistikk

Satsinga har fått tittelen «Norsk journalistikk» og pengane skal gå til det styreleiar Grete Brochmann kallar «solide norske journalistikkprosjekt». Bakgrunnen for løyvinga er det Fritt Ord beskriv som ein krevjande situasjon for media.

Den nye satsinga er nær ei dobling av Fritt Ords løyvingar til journalistikk, som hittil har lege på totalt mellom 12 og 15 millionar kroner per år. Stiftinga har dei siste tre åra hatt ei journalistikksatsing med særskilde løyvingar på cirka 10 millionar per år. Denne ordninga har resultert i omkring 200 løyvingar til prosjekt som Fritt Ord meiner er viktige for samfunnet og journalistikken.

Fritt Ord opplyser i ei pressemelding at ordninga skal ha allmenta som målgruppe. Alle frie, redaktørstyrte medium med norske mediebrukarar som målgruppe kan søke om støtte, og dette gjeld både for redaksjonar og enkeltpersonar.

– Det er svært viktig for Fritt Ord at det er journalistane, redaktørane og dei redaksjonelle miljøa sjølve som heilt fritt og ope definerer sine satsingar. Vi ønsker ikkje å legge nokon føringar på temaval og innhald, seier Brochmann.

