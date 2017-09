Ekspert: – Eit veldig godt resultat for Ap

I årets skuleval er Ap klart størst, med 27,8 prosent.

– Det er eit bra resultat for Ap, som historisk sett har gjort det dårleg i skuleval, seier Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

– Det er litt overraskande, gitt den negative merksemda og kor dårleg Ap har gjort det på meiningsmålingane, seier han til NTB.

For Framstegspartiet er situasjonen den motsette, med ein nedgang i forhold til 2015. Litt påfallande, meiner Bergh.

– For eit par tiår sidan gjorde dei det som regel veldig bra i skuleval. Men Frp har fått ein annan profil enn dei hadde. Det er ikkje lenger eit parti for dei unge, men meir for dei middelaldrande, påpeiker han.

Skulevalet vert rekna som ein viktig indikator for valresultatet. Ved tidlegare val har tendensen i skulevalet og endringane frå førre val vist seg å stemme overeins med norsk politikk generelt, ifølgje IFS-forskaren, som trekker fram den klare framgangen til SV.

– SV er vinnaren i forhold til for to år sidan. Det seier meg at partiet er i ferd med å reise seg etter ein vanskeleg periode etter den raudgrøne regjeringa. For eit parti som SV er det veldig viktig å ha ungdommen på si side for å gjere det bra i valet, seier Bergh.

Også Venstre gjer det langt betre i skulevalet enn på meiningsmålingane.

(©NPK)