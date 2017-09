Nei til atomvåpen ber Noreg endre kurs

– Endå ei nordkoreansk prøvesprenging understrekar at situasjonen no er veldig farleg og spent. Faren er ikkje berre at ein illevarslande opprustingsspiral fortset på den koreanske halvøya, men at kjernefysisk krig blir løyst ut ved misforståingar, seier styreleiar Stine Rødmyr i Nei til atomvåpen til Vårt Land.

Ho meiner Nord-Koreas siste våpentest også understrekar behovet for at Noreg legg opp til ein ny og meir restriktiv atomvåpenpolitikk etter valet 11. september.

7. juli i år stemte 122 land for FNs atomvåpenforbod. Noreg, Storbritannia, Frankrike, Russland og USA er blant landa som stemte imot. Underteikninga av avtalen er planlagt 20. september i år og fleire anti-atomvåpenorganisasjonar påpeikar at Noreg framleis har moglegheit til å signere og ratifisere avtalen.

– Det er no på tide å gå heile vegen og seie at vi heller ikkje vil tillate atomvåpen på norsk jord i krigstid, seier Rødmyr.

Utanriksminister Børge Brende (H) har tidlegare vore klar på at det er uaktuelt for Noreg å endre kurs, ettersom avtalen ikkje er i samsvar med Noregs forpliktingar i Nato.

