Ekspertane spår svak august i bustadmarknaden

Tysdag legg Eiendom Norge fram statistikken for august. Forventningane blant ekspertane er ikkje høge.

– Normalt ser vi gjerne ein ganske kraftig vekst frå juli til august, men i år trur vi han blir veldig svak – bortimot nullvekst, seier Terje Buraas, direktør i DNB Eiendom.

Analysen byggjer på utviklinga i sommar, då salet gjekk tregare og prisutviklinga bremsa opp. Men Buraas understrekar at det ikkje er grunn til å hausse opp nedgangsstemninga.

– Vi må hugse på at ein samanliknar med toppåret 2016. Når vi samanliknar med 2015, så ser det ganske likt ut, seier han til NTB.

Ser ein heller på tolvmånadersveksten, ventar DNB Eiendom at bustadprisane i snitt vil ha auka med om lag 4 prosent.

– Skal opp igjen

Buraas seier det bustadene hopa seg opp på marknaden på forsommaren, og at det som skjer no, er ein naturleg korreksjon. Debatten om utviklinga i eigedomsprisar får fort eit svart-kvitt-preg, påpeiker han.

– Eg var veldig uroleg i fjor, men er mindre uroleg i år. Vi kan ikkje sjå enno når det snur, men at bustadprisane framleis skal opp, det er det ingen tvil om, meiner han.

Heller ikkje Nordea tør spå når trenden vil snu, men har tru på at prisane igjen vil ta seg opp. Sannsynlegvis vil nivået falle gjennomsnittleg 0,4 prosent per månad ut året, før det tar seg opp igjen neste år, lyder analysen.

Sjeføkonom Kjetil Olsen meiner det som skjer no, er «hovudstadsdrive». Sjølv om prisane vil utvikle seg flatt eller positivt i store delar av landet, vil marknaden i Oslo-området sørgje for at prisane totalt sett fell.

– Ingen krise

Også Nordea trur augusttala blir lågare enn normalt.

– Kanskje blir det marginalt positivt, men normalt vil august stige mykje meir, seier sjeføkonom Olsen.

Likevel er han ikkje særleg bekymra. Han påpeiker at prisane i inngangen til 2018 vil liggje høgare enn i 2016.

– Vi må ikkje miste gangsynet her. Det er ingen krise som er i ferd med å rullast ut, seier Olsen.

Sparebanken Vest meiner innstramminga i bustadlånsforskrifta også vil påverke utviklinga i byar utanom Oslo, og at vekstraten kan komme til å dabbe av fleire stader.

– Det blir ein nær sagt umogleg oppgåve å gjette på gjennomsnittleg utvikling i bustadmarknaden, skriv dei i analysen sin, men antydar at det kan gå mot fall i Oslo framleis, vekst i det andre austlandsområdet, stabilt i Bergen og svak oppgang i Stavanger.

