Vegvesenet valde Norwegian

– Dette er ein viktig kontrakt for Norwegian, og vi set stor pris på at Statens vegvesen har valt oss som føretrekt leverandør på så mange innanriksruter for sine tilsette, seier salsdirektør Lars Sande i Norwegian.

Avtalen inneber at Statens vegvesen skal bruke Norwegian til alle tenestereiser på strekningane Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. I tillegg er Norwegian føretrekt leverandør på flygingar mellom Oslo og Kristiansand; Haugesund; Ålesund; Molde; Bodø; Evenes, og mellom Bergen og Stavanger.

(©NPK)