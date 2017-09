Sjukepleiarane trappar opp streiken i Kreftforeningen

– Så lenge vi ikkje er nærmare noka løysing, er det naturleg å trappe opp streiken for å sette auka makt bak våre viktige krav, seier forbundsleiar Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund om opptrappinga.

Det er to sjukepleiarar ved Kreftforeningens distriktskontor i Stavanger som blir tatt ut i streik frå 15. september. Det betyr at 27 av dei 34 medlemmene i Kreftforeningen vil vere i streik.

Då Kreftforeningen gjekk frå arbeidsgjevarforeininga Virke til NHO Abelia, vart sjukepleiarane rekna for å vere funksjonærar og mista dermed tariffavtalen dei hadde som sjukepleiarar. Dei meiner dei mister både streikerett og minstelønnssatsar i det nye avtaleverket, og streikar for å få behalde sjukepleiaravtalen.

Foreininga meiner det er urimeleg at sjukepleiarane skal behalde sjukepleiaravtalen når dei på same arbeidsplass har tilsett for eksempel juristar som funksjonærar i liknande stillingar.

Streiken rammar Kreftforeningens kontor i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim, Tønsberg og Stavanger. Frå måndag er berre sju av sjukepleiarane i foreininga i jobb.

