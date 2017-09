Regjeringa vil forby halvautomatiske våpen med stor eldkraft

– Forbodet vil omfatte den våpenkategorien som vart nytta til ugjerninga på Utøya 22. juli 2011. Det er foreslått å gi unntaksreglar på strenge vilkår for blant anna enkelte former for sportsskyting og våpensamlarar, sa justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) under ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

Lovforslaget vidarefører i stor grad gjeldande rett, men løfter sentrale reglar frå forskrifter til lov, ifølgje departementet. Dersom den blir vedtatt, vil den nye lova erstatte den gamle våpenlova frå 1961.

Nyheita vart presentert under ein pressekonferanse fredag, der justisministeren deltok saman med statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Solberg peikte på at alle tiltak som vart anbefalt av Gjørv-kommisjonen no enten er gjennomført eller sett i verk.

Gjørv-kommisjonen evaluerte og kom med til dels krass kritikk av den norske sikkerheits- og beredskapssituasjonen, og peikte blant anna på uklare ansvarsforhold og dårleg samhandling mellom politi og forsvar.

– Visse tiltak kan gjennomførast – som etableringa av beredskapssenter og innkjøp av nye politihelikopter. Andre vil vere vedvarande prosessar, som trening og samhandling, sa statsministeren.

Den nye bistandsinstruksen, som gir politiet rett til å leie og rekvirere bistand frå Forsvaret, trådde dessutan i kraft fredag.

