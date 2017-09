Over 250.000 kvinner har droppa celleprøve

Over 250.000 kvinner lar vere å ta celleprøve – eit alarmerande høgt tal, ifølgje Kreftforeningen, som konkluderer med at liv kunne vore redda dersom fleire hadde latt seg teste. No sparkar organisasjonen i gang kampanjen #sjekkdeg for å få fleire kvinner til å ta celleprøve.

– Livmorhalskreft er ei kreftform som kan ta 10–15 år å utvikle. Dei som ikkje har sjekka seg dei siste ti åra, er derfor særleg utsette, og det er viktig at vi får dei inn i livmorhalsprogrammet no, seier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

Målet med #sjekkdeg-kampanjen, som blir arrangert for tredje året på rad, er å få fleire kvinner til å oppsøkje lege for å få tatt celleprøve. Sjølv om fleire har tatt prøven dei siste to åra, er det likevel 4 av 10 kvinner som ikkje testar seg regelmessig.

Fastlegane skal derfor ha ei særleg merksemd retta mot celleprøvar i september, blant anna ved å spørje kvinnelege pasientar om slike prøvar. I tillegg vil gynekologane forlenge arbeidstida si ved tolv sjukehus landet rundt 18. september, for å ta celleprøvar av kvinner som ikkje har sjekka seg dei siste tre åra.

(©NPK)