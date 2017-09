Framleis eksplosjonsfare i Åkrafjordtunnelen – ekspertar rykker inn for å rydde opp

I og med at sprengstoff og fenghetter blir oppbevart i nærleiken av kvarandre, er det framleis «ein viss eksplosjonsfare», ifølgje operasjonsleiar Nina Fagerland i Vest politidistrikt. Ein varebil med henger velta Åkrafjordtunnelen i Etne i Hordaland fredag morgon. Hengaren hadde eksplosiv i lasten.

– Vi har ekspert frå eit privat firma på veg inn i tunnelen for å sørgje for at det blir rydda opp på ein trygg og skikkeleg måte, seier Fagerland til NTB.

Åkrafjordtunnelen på E134 er stengt mellom Sævareid og Teigland på grunn av uhellet. Ulykka skjedde 4 kilometer inn i den 7,4 kilometer lange tunnelen.

Arbeidet med å sikre Åkrafjordtunnelen var i gang i 10-tida fredag, men Fagerland kunne ikkje anslå når tunnelen kunne opnast igjen.