Feiring-drapet: Kvinna blei drepen med kniv

I ei pressemelding torsdag opplyser politiet at dei har kontroll på kniven som dei trur er drapsvåpenet.

– Men vi må gjere ytterlegare tekniske undersøkingar før vi kan fastslå dette med tryggleik, seier politiadvokat Guro Holm Hansen i Aust politidistrikt.

Ektemannen til kvinna i 60-åra som blei funne død i bustaden til ekteparet tidleg måndag morgon, har vedgått at han drap kona si. Mannen, som også er i 60-åra, blei arrestert etter ein omfattande politiaksjon som varte i fleire timar.

Tysdag blei han i Nedre Romerike tingrett varetektsfengsla i fire veker, to av dei med brev- og besøksforbod. Motivet for drapet er førebels ukjent, men politiet har opplyst at dei meiner å kjenne hendingsgangen i saka.

