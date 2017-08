Aukande fastlegemangel over heile Noreg

Helseleiarar i ei rad kommunar beskriv ein hard kamp om både legar og vikarar. 198 av 425 kommunar melder om ulik grad av bekymring rundt legesituasjonen, skriv avisa, som har gjort ei omfattande kartlegging av fastlegesituasjonen over heile landet.

Nokre av kommunane seier at dei rekrutterer greitt akkurat no, men at dei ventar at det blir vanskelegare i åra framover. Til saman bur det litt over 1,9 millionar menneske i kommunane som seier at dei opplever utfordringar med å skaffe fastlegar. Kommunar som melder at dei er bekymra finst i alle landsdelar, også sentralt på Austlandet som tradisjonelt har hatt god legedekning.

– No er grensa nådd. Dersom ikkje noko skjer, raknar fastlegeordninga på fem år, seier kommuneoverlege Tom Willy Christiansen i Ørskog på Sunnmøre til avisa.

Han blir kalla «fastlegeordningas far», etter at han i tre år var tilsett som prosjektleiar i Helsedirektoratet under utforminga og innføringa av ordninga i 1998–2001.

Fastlegeordninga vart innført i Noreg i 2001. Hensikta var å betre kvaliteten på allmennlegetenesta ved å gi alle som ønsker det, éin fast lege å ha kontakt med.

Legane VG har snakka med, seier at den store endringa kom med samhandlingsreforma i 2012. Då tok kommunane og fastlegane over mykje av ansvaret for pasientar som blir skrivne ut frå sjukehusa før dei er ferdig behandla. Eldrebølgja og medisinske nyvinningar og behandlingsmetodar som gjer at pasientar kan behandlast hos fastlegen i staden for på sjukehusa, er også med på å sprengje kapasiteten hos fastlegekontora.

– Om ordninga fell saman, vil det framleis vere legar i kommunane. Men dei vil vere tilfeldige vikarar og ein vil miste forholdet mellom pasient og fastlege, som er sjølve gullet i denne ordninga, seier Christiansen.

Han etterlyser dei 2.000 nye fastlegestillingane som dåverande helseminister Bjarne Håkon Hanssen meinte var nødvendig då kommunane skulle overta oppgåver frå sjukehusa i 2012.

(©NPK)