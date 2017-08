Siv Jensen: Veldig stolt av Sylvi Listhaug

Under Dagbladets partileiarutspørjing onsdag fekk ho fleire spørsmål om innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) mykje omtalte reise til Sverige dagen i førevegen.

Jensen tok partifellen i forsvar.

– Eg er veldig stolt av Sylvi Listhaug og alle andre Frp-politikarar som står på saman med meg over heile landet. Ein vinn val gjennom å vere eit lag, sa Frp-leiaren.

– Gjennom heile debatten har vi tort å sette integrerings- og innvandringsspørsmål på dagsordenen. Dei fleste vil ikkje diskutere sak, fortsette ho.

Jensen understreka at Frp er den fremste forkjemparen for dei fridomsverdiane mange innvandrarar har komme til Noreg for å ta del i.

Ho ville heller ikkje seie unnskyld til Stockholms befolkning for Listhaugs svartmåling av situasjonen i enkelte av forstadane i den svenske hovudstaden, slik Stockholms byrådsleiar kravde tysdag.

– Eg meiner det er viktig å sette søkjelys på korleis desse forholda utviklar seg i vårt naboland, sa Jensen.

