Rapport: Likestillinga i Noreg svekt under dei blåblå

Den såkalla skyggerapporten er skriven i samband med at norske styresmakter i november skal bli eksaminert i likestillingsarbeid av FNs kvinnekonvensjonskomité i Genève, noko som skjer kvart fjerde år.

– Vi hadde mange kritiske merknader også for fire år sidan under den raudgrøne regjeringa, men sidan den gangen har utviklinga berre gått nedover, seier Gro Lindstad, dagleg leiar i FOKUS – Forum for Kvinner og utviklingsspørsmål, til NTB.

Kritisk til Horne

Organisasjonane meiner regjeringa på fleire område har svekt likestillinga, blant anna i den nye likestillingslova som trer i kraft neste år. Dei er også skuffa over likestillingsminister Solveig Hornes (Frp) innsats.

– Vi har ein likestillingsminister som er svært lite opptatt av likestilling bortsett frå der likestillingsspørsmål kan koplast til etnisk bakgrunn eller muslimske menn som diskriminerer, meiner Lindstad.

– Det at ein koplar på det etniske perspektivet kvar gong det er snakk om likestilling er ei klar svekking av forståinga for at vi har fleire store strukturelle likestillingsspørsmål vi må gjere noko med i Noreg, seier Lindstad.

Ho peiker på at FNs kvinnekonvensjonskomité kom med fleire kritiske merknader om likestillingssituasjonen i Noreg for fire år sidan, men meiner regjeringa i stor grad har ignorert desse.

Horne meiner at kritikken ikkje er overraskande når det kjem frå fleire organisasjonar på venstresida i norsk politikk.

– Eg er stolt av at regjeringa har ført ein aktiv likestillingspolitikk på fleire område, og gått i bresjen for dei kvinner som lever i vald, tvangsekteskap og sosial kontroll, svarer Horne.

Fleire mellombelse kvinner

Organisasjonane meiner fleire av tiltaka regjeringa har gjennomført på arbeidslivsfeltet er kvinnefiendtlege, særleg moglegheita til auka bruk av mellombelse arbeidskontraktar.

– Mellombelse arbeidskontraktar er noko som i mykje større grad rammer kvinner og kvinnedominerte bransjar enn mannsdominerte bransjar. Av dei store fagorganisasjonane er det dokumentert at bruken av mellombelse kontraktar no er aukande og at dette i større grad rammer kvinner, seier Lindstad.

Horne på si side meiner at mykje av kritikken som kjem frå FOKUS er feil.

– Bruken av mellombelse tilsetjingar har ikkje gått opp, ifølgje ein rapport frå Fafo, svarer Horne i ein e-post til NTB.

Organisasjonane kritiserer også regjeringa for det dei meiner er manglande innsats for å prøve å tette lønnsgapet mellom menn og kvinner i Noreg, i tillegg til for å ha redusert foreldrekvoten til fedrar og medmødre.

Dei meiner også samanslåing av likestillings- og diskrimineringslova har ført til eit svakare vern mot kjønnsdiskriminering.

– Rammer valdsutsette kvinner

Organisasjonane meiner regjeringa heller ikkje gjer nok for å beskytte kvinner mot vald, og er særleg uroa for ei lovendring som inneber at utanlandske kvinner som gifter seg med norske menn må ha minst 240.000 kroner i eiga inntekt for å kunne søke sjølvstendig opphald i Noreg.

– Det rammer både kvinner som blir utsett for vald i ekteskapet og den sjølvstendige retten kvinner har til å få opphald i landet og få etablere seg, seier Lindstad.

Horne peiker på at regjeringa har heva den øvre strafferamma for vald i nære relasjonar frå 6 til 15 år.

– Vi innfører offeromsorgskontor i alle politidistrikta og berre for i år har vi, saman med V og KrF, auka løyvingane til kampen mot vald med ein halv milliard kroner gjennom opptrappingsplanen mot vald og overgrep. Då fell kritikken på si eiga urimelegheit, seier Horne.

Dei 22 organisasjonane som har bidratt til rapporten er Advokatforeningen, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, UNIO, Utdanningsforbundet, Norske Kvinners Sanitetsforening, FO, FRI, JURK, Krisesentersekretariatet, Kvinnefronten, Norgesunionen av Soroptimister, Norsk Juristforbund, MiRA Senteret, Norges Kvinne- og Familieforbund, Norsk Kvinnesaksforening, REFORM, SAFO, Zonta Norge og SVs kvinnepolitiske utval.

