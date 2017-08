Noreg og Kina styrkjer forskingssamarbeidet

Planen vart underteikna på eit møte mellom kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og den kinesiske forskings- og teknologiministeren Wan Gang.

– Vi er svært imponerte over Kinas høge ambisjonsnivå for forsking og innovasjon. Dei ligg heilt i front internasjonalt innan fleire realfag og teknologifag. Med denne handlingsplanen vil vi oppmuntre til fleire felles prosjekt mellom kinesiske og norske forskarar. Vi håpar at det vil vere til gagn for begge våre nasjonar, seier Røe Isaksen i ei pressemelding.

Planen skal styrkje samarbeid mellom akademia og næringsliv og bidra til overføring av kunnskap og teknologi mellom Noreg og Kina. Dei to landa vil jobbe for å etablere felles laboratorium eller forskingssenter og fremme akademisk utveksling og partnarskap mellom forskingssenter og universitet.

Klima, miljø og fornybar energi er blant forskingsområda den norske og kinesiske ministeren særleg vil oppmuntre til å samarbeide om. Andre område er polarforsking, maritim og marin forsking, inkludert fiskeri, biovitskap, og IKT. Ein felles komité kan foreslå andre forskingsområde. Planen gjeld fram til 2020.

Regjeringa kunngjorde like før jul at forholdet med Kina er normalisert. Den asiatiske stormakta braut kontakten med Noreg etter at Nobels fredspris vart tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Liu døydde av leverkreft i sommar.

(©NPK)