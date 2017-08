Nav: Halvering av talet på varslar om oppseiingar og permisjonar 

På dei sju første månadane i året har Nav fått varslar frå bedrifter om oppseiingar og permisjonar som røyrer ved 14.800 personar. Tala for same periode i 2016 var 29.700, viser statistikk frå Nav.

– At talet på varslar held seg på eit lågt nivå forsterkar inntrykket vi har av ein aukande optimisme blant bedriftene, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Talet på varslingar i juli månad er no nede på eit normalt nivå igjen, etter uvanleg høge tal i 2015 og 2016. Summen av juni og juli er dessutan lågare enn i dei to førre åra.

Fordelinga av oppseiingar og permisjonar ligg dessutan no på omtrent same nivå, mens det i 2016 var ein mykje større del varslar om oppseiingar.

– Det ser ut til at verkemidla til bedriftene i situasjonar med driftsinnskrenkingar er auka bruk av permisjonar samanlikna med i fjor. Det tyder på at dei ønsker å behalde kompetansen, fordi dei oppfattar at utfordringane er av mellombels karakter, seier Vågeng.

I Rogaland har det vore ein sterk nedgang i talet på varslingar, frå 10.000 frå januar til juli i 2016, til 2.300 varslar i den same perioden i 2017. Likevel er det berre i Oslo som har sendt ut fleire varslar, med 4.100.

Industrinæringa står for omtrent ein tredel av varsla over heile landet.

