Listhaug avfeiar kritikk frå Sveriges statsminister

– Eg har berre brukt ord som svensk politis har brukt, om at det er parallelle samfunn, at folk er redd for kriminalitet og for å vitne i rettssaker. Dette er utsegner som kjem frå svensk politi, seier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til NTB.

Både tidlegare statsminister Carl Bildt og den sitjande statsministeren i Sverige, Stefan Löfven, har i tydelege ordelag fordømt Sylvi Listhaugs besøk i Rinkeby tysdag. Dei refsar den norske statsråden for svartmåling, å gi eit feil bilde av dei aktuelle bydelane og for at Sverige-besøket var eit reint valkampstunt.

Under eit besøk på Mortensrud i Søndre Nordstrand bydel onsdag, avviste Listhaug at ho driv med svartmåling og at ho hadde gjort for dårleg research før ho drog til Rinkeby og snakka om eit 60-tals såkalla «no go»-soner. Ho har måtta presisere at ho sikta til drygt 20 område som har særskilde utfordringar.

– Det er blitt brukt ulike nemninga på dette. Eg skjønner at ein gjerne vil diskutere ord, men det er realitetane i dette som er viktig å diskutere, seier statsråden.

